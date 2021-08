Covid, Zaia: "Reazioni avverse al vaccino, 38 decessi e 1200 casi gravi in Veneto" | +847 positivi | Dati 25 agosto 2021

Punto stampa da Marghera con il presidente Zaia, la dottoressa Russo e il dottor Sarto, medico dello Sport.

+847 positivi nelle ultime 24 ore (incidenza 2,02), ricoverati totali 262 (-11), di cui 212 (-6) in area non critica e 50 (-5) in terapia intensiva, decessi +5.

Quasi 20mila dosi fatte di vaccini nelle ultime 24 0re con un incremento nelle prenotazioni.

Vaccino, i numeri delle reazioni avverse

Dopo alcune riflessioni generiche del Governatore, ha preso la parola la dottoressa Russo che ha trattato il tema delle reazioni avverse a vaccini e farmaci:

"Il nostro sistema di farmaco-sorveglianza, affiancato dal 'canale verde', è a Verona e raccoglie tutte le segnalazioni di reazioni avverse e di eventuali correlazioni temporali con il farmaco assunto. Nella nostra regione abbiamo avuto 15mila segnalazioni su 6 milioni di dosi somministrate, di cui 1.200 gravi. Oltre 1.900 tra i casi gravi sono stati di febbre alta, alcuni di trombosi (180). Pochi i casi di reazione allergica invece. Sui decessi infine, nessuna correlazione causale al momento in Veneto. Sempre nella nostra regione 38 i decessi segnalati con correlazione temporale rispetto al vaccino"

Il 42% delle segnalazioni sono venute dai medici, il 7,7% dai farmacisti, il 18% circa dai cittadini, il 31% da altri operatori sanitari.

Disturbi di cuore tra gli atleti, i dati

Ha preso infine la parola il dottor Patrizio Sarto, cardiologo ed esperto di medicina dello sport, chiamato a fare chiarezza sull'impatto di Covid e vaccini sui giovani atleti dopo il caso eclatante della pallavolista Francesca Marcon: