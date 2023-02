Le Elezioni Amministrative 2023 si terranno il 14 e 15 maggio in 592 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario. Da definire anche la data delle elezioni in 42 comuni delle regioni a statuto speciale Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, che hanno facoltà di decidere se accorpare o meno le elezioni a quelle nazionali. Il turno di ballottaggio è fissato per il 28 e 29 maggio.

Elezioni comunali 2023 in provincia di Verona: dove, come e quando si vota

Si andrà al voto il 2 e 3 aprile in 24 comuni del Friuli Venezia Giulia ed il 28 e 29 maggio in 128 comuni della Sicilia. Complessivamente, considerando tutte le regioni, i numeri della consultazione elettorale sono i seguenti:

comuni al voto: 786 su 7.901 comuni italiani (9,9%)

appartenenti a regioni a statuto ordinario: 592 su 786 (75,3%)

appartenenti a regioni a statuto speciale: 194 su 786 (24,7%)

comuni superiori (*): 109 su 786 (13,9%)

comuni inferiori (*): 677 su 786 (86,1%)

capoluoghi di provincia: 18 (di cui uno capoluogo di regione)

La nuova "popolazione legale" basata sui risultati del Censimento permanente della popolazione 2021 assumerà carattere ufficiale dopo la pubblicazione del relativo decreto del Presidente della Repubblica.

I comuni al voto

Bussolengo (20.663), sindaco uscente: Roberto Brizzi - Coalizione: Alleanza per Bussolengo, Bussolengo al Centro, Siamo Bussolengo, Valore a Bussolengo Castel d'Azzano (12.053), sindaco uscente: Antonello Panuccio - Coalizione:Lega - Civica Ferrara di Monte Baldo (259) Lazise (6.849), sindaco uscente: Luca Sebastiano - Coalizione: Libera Azione Civica 2.0 San Mauro di Saline (580), sindaco uscente: Italo Bonomi - Coalizione: Per San Mauro Sona (17.585), sindaco uscente: Gianluigi Mazzi - Coalizione: Giovani per Sona, Valore Famiglia, Per Sona al Centro Villafranca di Verona (33.044), sindaco uscente: Roberto Luca Dall'Oca - Coalizione: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Insieme SI Può, Villafranca Domani

Si vota anche nelle altre province venete. Qui, invece, l'elenco completo di tutti i comuni che andranno alle urne nel resto d'Italia.