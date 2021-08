Elezioni comunali Bovolone 2021: Silvia Fiorini candidata sindaco di Lega, Fratelli d’Italie e Forza Italia

La coalizione di centrodestra correrà unita alle prossime elezioni amministrative di Bovolone, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Silvia Fiorini candidata sindaco

Una svolta politica storica per la città, che avrà come protagonista Silvia Fiorini, candidata sindaco di Lega, Fratelli d’Italie e Forza Italia.

“Abbiamo la possibilità di scrivere una nuova pagina per Bovolone”, esordisce Fiorini. “La nostra città ha le potenzialità per diventare una città moderna e un punto di riferimento nella Pianura Veronese e nella nostra provincia. Questa idea ha fatto da collante per i partiti di centrodestra e ha portato alla creazione del progetto politico per la Bovolone del futuro”.

Il Comune avrà quindi la possibilità di avere il primo sindaco donna. Silvia Fiorini, 43 anni, sposata, da tempo lavora come assistente sociale nel Comune di Cerea.

“Conosco bene la macchina amministrativa e ho la fortuna di essere affiancata in questo viaggio da tante altre persone molto preparate, competenti e radicate nel territorio. Insieme abbiamo fatto una scelta netta: lasciare da parte i personalismi che caratterizzano da decenni la politica bovolonese, per mettere davanti a tutto la nostra città. Una bellissima sfida che ho accettato con entusiasmo. Qui sono nata, qui stanno crescendo i miei figli. Una responsabilità che affronterò con grande determinazione e con il sostegno della gente, che in queste ore ci sta facendo sentire forte il proprio calore e ci dà una grandissima spinta. Il mio obiettivo è proprio quello di creare un clima di coesione e di reciproca fiducia tra Comune e cittadini”.

Coltivare una forte sinergia con i Comuni limitrofi

La candidata sindaco, inoltre, assicura:

“Se sarò eletta garantirò la mia presenza quotidiana in Municipio. Sarò presente sul territorio, nelle contrade e a Villafontana e non farò mai mancare la mia disponibilità all’ascolto e al dialogo con i cittadini. Ritengo che la filiera politica sia una garanzia ulteriore per i bovolonesi. Nei prossimi anni sarà fondamentale coltivare una forte sinergia con i Comuni limitrofi e con le istituzioni ad ogni livello. Avere un dialogo aperto e diretto con i rappresentanti istituzionali ci permetterà di fare valere le nostre ragioni su temi cruciali per il nostro territorio, come l’ospedale e la mediana”.

Fiorini ha un’ambizione per Bovolone: