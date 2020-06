Regionali: Lorenzoni presenta la sua squadra al Museo della medicina di Padova

Al Museo della medicina di Padova questa mattina l’attuale vicesindaco della città del Santo ha presentato la sua squadra. Tra i nomi di spicco ci sono Alessandro Bisato, segretario regionale del Veneto per il PD, Elena Ostanel del gruppo “Veneto che vogliamo” e Anna Maria Zanetti di “Più Europa”.

“Rimettere in moto il Veneto è il nostro obiettivo primario – ha sottolineato il candidato del centrosinistra – Dobbiamo fare in modo che i nostri giovani non se ne vadano all’estero o in altre regioni per cercare fortuna”.