Zaia: l’Autonomia del Veneto? “Dopo quello che è accaduto con il Coronavirus, ce la meritiamo ancora di più”

Durante la conferenza stampa odierna, si è parlato dell’Autonomia del Veneto, un tema non dimenticato e adesso più caldo che mai.

A chi chiede aggiornamenti sulla questione che riguarda l’autonomia, Zaia risponde:

“L’Autonomia non è andata nel dimenticatoio: la partita dell’emergenza Coronavirus imponeva a tutti noi l’obbligo della reale collaborazione tra le istituzioni e penso che l’abbiamo rispettata fino in fondo. Abbiamo votato tutti i provvedimenti del Governo: vedo esponenti che fanno polemica contro di noi che abbiamo votato tutto.”

Nonostante i toni più o meno concilianti con il Governo durante la battaglia al Covid, bisogna ricordare che:

“Dall’altro lato, voglio dire che l’Autonomia è la madre di tutte le battaglie per noi: pacifica, gandhiana, rispettosa della legge (non esiste che qualcuno la interpreti in altre maniere ma l’autonomia, anche e soprattutto dopo quello che è accaduto con il Coronavirus, ce la meritiamo ancora di più: è la squadra veneta che dimostra che, davanti ad un problema, lo affronta.”