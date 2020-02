Luca Furlani, una targa per i risultati sportivi raggiunti.

Il judo nell’anima. Atleta da 15 anni e da poco anche insegnante, per trasmettere ai più giovani la stessa passione. Luca Furlani, 21enne veronese dell’associazione sportiva dilettantistica Judo Valpolicella, ha ricevuto oggi una targa per i risultati sportivi raggiunti e per la dedizione alla disciplina.

Un esempio positivo

A consegnarla, in municipio, l’assessore allo Sport Filippo Rando, che ha sottolineato le qualità sportive di Furlani ma anche quelle caratteriali.

Rando ha affermato:

“Nel judo, più che in altre discipline, si cade spesso. La capacità di rialzarsi e di ritrovare grinta e determinazione, dipende anche dalla forza di volontà dell’atleta. Un esempio positivo anche per tutti i giovani che si avvicinano allo sport”.

Luca Furlani, che si sta preparando per i Campionati assoluti di categoria in programma a giugno a Reggio Calabria, era accompagnato dall’allenatore Pietro De Luca.