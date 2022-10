Mondiali di ciclismo su pista, Elia Viviani conquista la medaglia d’oro

Grande risultato per Elia Viviani che ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo su pista.

“Elia Viviani si conferma un campionissimo e porta il Veneto sul tetto del mondo. Anche se le sue vittorie sono ormai scontate, non vogliamo abituarci alle sue medaglie: i miei complimenti per l’oro conquistato oggi dimostra la stoffa di chi è tagliato per il podio”.