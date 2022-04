Torneo internazionale “Pulcino d’oro”, le selezioni regionali saranno a Bovolone

Sport

A Bovolone arriveranno 200 giovanissimi atleti dai 9 agli 11 anni e il ricavato del trofeo andrà all’Unicef.

È stata presentata oggi, giovedì 7 aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la tappa regionale per il Veneto del torneo di calcio categoria Pulcini, “Pulcino d’Oro”, in programma il 14 e il 15 maggio allo stadio Cavallaro di Bovolone.

Torneo internazionale “Pulcino d’oro”

Saranno 16 le squadre – dalle province di Verona, Rovigo, Padova, Venezia e Belluno – a sfidarsi a Bovolone per ottenere l’accesso alla fase finale del torneo a Levico Terme dal 16 al 19 giugno, dove scenderanno in campo i team vincitori degli altri gironi regionali e alcune delle squadre più blasonate in Italia e nel mondo: Juventus, Inter, Milan, Sporting Lisbona, PSV Eindhoven e Palmeiras di San Paolo.

A Bovolone arriveranno 200 giovanissimi atleti dai 9 agli 11 anni e il ricavato del trofeo andrà all’Unicef. Inoltre, il 15 maggio, grazie alla collaborazione con “La Grande Sfida” si terrà una partita per ragazzi con disabilità.

Il torneo internazionale Pulcino d’Oro, nato nel 2015 per volontà dell’Unione Sportiva Levico Terme, nel 2021 è stato vinto dal Parma Calcio 1913. Nel 2019 a Bovolone si era tenuta la prima edizione veneta della manifestazione sportiva.