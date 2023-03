La Polizia Locale intende fornire i dati sui primi tre mesi di attività di controllo sulle attività alberghiere ed extralberghiere e sulle strutture non classificate come le locazioni turistiche, anche alla luce di quanto dichiarato in commissione comunale nella giornata di ieri, non essendo stata convocata.

Locazioni turistiche irregolari a Verona: la Polizia locale fa il punto della situazione

Partendo dagli alberghi, ne sono stati controllati 5, senza riscontrare violazioni delle norme anche in materia di sicurezza, e sono risultate regolarmente gestite, pertanto non sono state accertate violazioni alla normativa vigente sia nazionale che regionale.

La gran parte delle strutture ricettive complementari è stata controllata a seguito di segnalazioni pervenute, i controlli di iniziativa sono stati eseguiti estendendo il controllo alle strutture ubicate nello stesso stabile di quelle segnalate.

Nell'anno 2023 sono state verificate soprattutto strutture ricettive complementari perché sono pervenute segnalazioni riguardanti questa tipologia di struttura, da inquilini di immobili che segnalano anomalie nella conduzione e problemi di accessi o rumore da parte dei turisti. In sei casi, le segnalazioni riguardavano anche feste all'interno di locazioni turistiche per le quali sono stati redatti verbali per violazione delle norme sul regolamento dei rumori.

Dal 01.01.2023 al 25.03.2023 sono state controllate 36 strutture ricettive, di cui 19 Locazioni Turistiche, 5 Bed & Breakfast, 11 Alloggi Turistici e 1 presunta struttura, poi risultata completamente abusiva.

Nel corso dei controlli sono state accertate n. 40 violazioni amministrative, precisamente: