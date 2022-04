Grande attesa

Mentre oggi, sabato, alle 14 la première di Operawine su invito. Ecco tutte le info su viabilità e parcheggi con la novità dei bus navetta.

Domani, domenica 10 aprile, inaugurazione Vinitaly alle ore 11 con il focus dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly “The way to North America” e la presenza del ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli e del governatore del Veneto, Luca Zaia (credits @Veronafiere-Ennevi foto).

Vinitaly torna in presenza a Veronafiere: domani l'inaugurazione con Zaia e il ministro Patuanelli

Aspettando Vinitaly. In attesa del ritorno in presenza a Veronafiere del 54° salone dei vini e dei distillati (10-13 aprile), oggi alle 14, sabato 9 aprile 2022, OperaWine apre il sipario sul vino italiano con il tradizionale grand tasting su invito, organizzato in collaborazione con Wine Spectator.

La più prestigiosa rivista americana di settore, bibbia dell’enologia a stelle e strisce, ha selezionato i 130 migliori produttori italiani che diventano protagonisti della super-degustazione in programma il 9 aprile alle ex Gallerie mercatali di Verona, in viale del Lavoro. L’evento offre agli operatori e alla stampa specializzata da tutto il mondo la possibilità di conoscere le migliori cantine della Penisola che, pur nella differenza di territorio, stile produttivo e dimensioni aziendali, sono accomunate dall’altissima qualità dei vini prodotti. Il taglio del nastro di OperaWine è previsto per le ore 14, con la partecipazione di Gian Marco Centinaio, sottosegretario del ministero delle Politiche agricole.

L’appuntamento, che si chiude alle 18, diventa così la première di Vinitaly, al via il giorno successivo, domenica 10 aprile, nel quartiere fieristico di Verona. Sono 4.400 le aziende espositrici da 19 nazioni presenti alla manifestazione che, dopo due anni di stop a causa del Covid, torna già con numeri pre-pandemia.

Confermata l’internazionalità della rassegna, con 700 top buyer esteri da 50 Paesi già accreditati. Oltre 30 i grandi convegni e 76 le degustazioni in calendario. In contemporanea a Vinitaly anche Sol&Agrifood, il salone internazionale dell’agroalimentare di qualità, ed Enolitech, il salone internazionale delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra.

L’inaugurazione di Vinitaly si tiene alle ore 11 nell’auditorium Verdi del Palexpo di Veronafiere, alla presenza di Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Carlo Ferro, presidente di ICE, Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, e Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto.

Dopo i saluti istituzionali, focus dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly “The way to North America - Presente e futuro del mercato del vino italiano negli Usa e in Canada” con Carlo Flamini, responsabile dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly, e Giovanni Mantovani, direttore generale Veronafiere. Chiude l’incontro, moderato dal giornalista Gianluca Semprini, il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. L’evento inaugurale di Vinitaly viene trasmesso anche in diretta streaming su: https://liveshop.vinitaly.com/eventi/cerimonia-inaugurale-di-vinitaly/

Viabilità e parcheggi: ecco come arrivare

A Verona dal 10 al 13 aprile torna il Vinitaly. Una 54ª edizione che segna il ritorno alla normalità e per la quale è previsto un piano per la viabilità eccezionale con due importanti novità rispetto al passato. Principale novità. Quest’anno al Vinitaly si va con bus navetta gratuito. La Fiera ha previsto un consistente servizio di collegamenti tra il quartiere fieristico e tutti i principali percorsi, da e verso i parcheggi, il centro città, la stazione ferroviaria e l’aeroporto. A disposizione dell’utenza il grande parcheggio alla Genovesa, con mille posti auto liberi. Durante tutta la manifestazione fieristica, sarà quindi possibile lasciare la macchina nel park situato fuori dal casello autostradale di Verona Sud e arrivare comodamente all’area Fiera con il bus diretto. Un collegamento attivo dalle 7.30 alle 20, con partenze ogni 30 minuti.

Bus navetta gratuiti anche dai parcheggi Adigeo, in via Cagnoli, e Stadio Bentegodi, in via dello Sport, entrambi con servizio navetta dalle 7.30 alle 20, partenze ogni 20 minuti. Disponibili a pagamento anche i posti al parcheggio P3 in viale del Lavoro, aperto dalle 7 alle 19.30. Bus navetta anche da piazza Bra (linea A), alle 7.30 alle 20, con partenze ogni 20 minuti e dalla stazione, dalle 7.30 alle 20.30, con partenze marciapiede E2 ogni 15 minuti.

Viale Dell’Industria chiusa al traffico. Seconda importante novità, per garantire una più facile circolazione di bus navette e taxi, e l’accesso in sicurezza dei visitatori dall’ingresso pedonale “Re Teodorico”, viale Dell’Industria resterà chiusa al traffico per tutto il periodo della manifestazione. Alla mattina chiusura parziale con divieto di transito nel tratto di viale Dell’Industria tra i parcheggi Multipiano e Re Teodorico (riservati a espositori e dipendenti) e via Belgio. A partire dalle 15.30 fino alle 20, divieto di transito in viale Dell’Industria nel tratto tra il viale del Lavoro e via Belgio. Viabilità modificata. A tutela dei residenti di Borgo Roma e Santa Lucia, saranno chiuse tutte le laterali di accesso a via Roveggia e quartiere Cancellata. Divieto di accesso, quindi, al quartiere Cancellata e Golosine dalle laterali di via Roveggia, via Murari Bra’ e via Golosine, eccetto per i residenti. Divieto di transito anche su via Scopoli e viale dell’Agricoltura, ad eccezione dei mezzi di pronto intervento e soccorso, invalidi e dipendenti Ente Fiera diretti ai parcheggi.

Per i SOLI residenti, operatori commerciali e studi professionali, sosta gratuita senza limiti di tempo, esponendo il permesso, nell’area compresa fra stradone Santa Lucia, via Golosine, via Po, largo Don Calabria, via dell’Industria, via Monfalcone, via Centro, via Volturno, via Scuderlando, viale dell’Agricoltura, viale del Lavoro, viale della Fiera e via Scopoli. Per tutti gli altri, dalle 8 alle 19, è consentita una sosta, con disco orario, di massimo 1 ora.

La Polizia locale sarà presente ogni giorno con circa un centinaio di agenti, che si occuperanno principalmente di viabilità e gestione del traffico, ma anche di controllo degli accessi e verifica delle autorizzazioni dei commercianti itineranti. Particolare attenzione sarà riservata alle attività illegali di parcheggiatori abusivi e della vendita irregolare di biglietti d'ingresso. Per quanto riguarda il traffico, gli agenti invitano a prestare attenzione soprattutto nelle fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19, durante le quali potrebbero verificarsi rallentamenti.

Informazioni. Attraverso i pannelli a messaggio variabile della società Autostrade e del Comune di Verona saranno sempre date tutte le informazioni utili al traffico, in tempo reale. Per conoscere la disponibilità dei parcheggi e la situazione della circolazione aggiornati è possibile usufruire dei servizi Veronamobile e Twitter. Il servizio è stato presentato questa mattina dagli assessori alla Viabilità Luca Zanotto e alla Sicurezza Marco Padovani. Presente il comandante della Polizia locale Luigi Altamura e il dirigente settore Traffico Michele Fasoli.