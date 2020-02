Amazon, 900 posti di lavoro per l’apertura del magazzino Castelguglielmo e San Bellino

Amazon, arrivano ben 900 posti di lavoro.

Amazon, 900 posti di lavoro per l’apertura del magazzino

E’ arrivata l’ufficialità dell’apertura del magazzino logistico di Amazon in Polesine. Oggi, martedì 11 febbraio 2020, Amazon ha annunciato l’apertura dei due nuovi centri di distribuzione in Italia che saranno operativi entro la fine del 2020. Nei due siti logistici, che sorgeranno rispettivamente tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino in provincia di Rovigo, e a Colleferro, nella città metropolitana di Roma, l’azienda creerà 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura, che si aggiungeranno ai 6.900 dipendenti attualmente impiegati da Amazon in Italia. Con il lancio dei due nuovi centri di distribuzione, Amazon investirà ulteriori 140 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 4 miliardi già investiti nel Paese a partire dal suo arrivo nel 2010.

L’espansione

Amazon espanderà ulteriormente la sua rete logistica per far fronte alla domanda crescente di ordini da parte dei clienti, ampliare l’offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che vendono su Amazon.it e si appoggiano al servizio “Logistica di Amazon”. Quest’ultimo permette alle aziende che ne usufruiscono di affidare ad Amazon la gestione degli ordini.

Roy Perticucci, vp Amazon Operations in Europa ha affermato:

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con due nuovi centri di distribuzione nel Veneto e nel Lazio. Nel 2020 celebriamo i dieci anni dal nostro arrivo in Italia, periodo in cui abbiamo destinato considerevoli investimenti a questo Paese e dato lavoro a migliaia di persone qualificate, che ricevono una retribuzione competitiva e benefit sin dal primo giorno. Questo nuovo investimento rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nei confronti della comunità locale: ci consentirà infatti di creare oltre 1.400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e di potenziare la nostra rete di consegna per raggiungere sempre più persone in tutto il Paese”.

Il centro di distribuzione situato tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, a 25 chilometri da Rovigo, impiegherà fino a 900 dipendenti a tempo indeterminato entro tre anni dall’inizio delle attività. Il sito, i cui lavori di costruzione sono stati affidati a P3 Logistic Parks, sarà equipaggiato con la più avanzata tecnologia di Amazon Robotics per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro dei dipendenti. Si tratta solamente dell’ultimo esempio di tecnologie innovative introdotte da Amazon nei propri siti con l’obiettivo di assistere i lavoratori, riducendo i loro spostamenti grazie a speciali scaffali di stoccaggio dei prodotti che si muovono in modo automatizzato verso la postazione degli operatori.

Operativi dall’autunno 2020

I due nuovi magazzini saranno operativi a partire dall’autunno 2020. Saranno strutture sostenibili, che integreranno sistemi per il risparmio energetico riducendo l’impronta ambientale grazie a ridotti livelli di emissioni. In fase di costruzione saranno applicati principi di sostenibilità e adottate soluzioni all’avanguardia in questa direzione: saranno installati impianti fotovoltaici, sistemi per la riduzione dei consumi energetici, luci a led per l’illuminazione, un impianto per il raffreddamento e il riscaldamento degli ambienti con recupero di energia, fornitura di acqua calda senza l’utilizzo di gas metano, serramenti e materiali per le coperture che favoriscono l’isolamento termico. Entrambi gli edifici veranno costruiti con l’obiettivo di conseguire la certificazione Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) con la valutazione “Very Good”. Per preservare l’equilibrio e la biodiversità dei territori in cui sorgono gli edifici, saranno realizzate aree verdi e spazi alberati.

Maurizio Passerini, sindaco di Castelguglielmo ha affermato:

“Sono lieto che il comune di Castelguglielmo ospiti nel suo territorio una grande realtà internazionale come Amazon, spero possa essere un volano di crescita e di reddito per il mio Comune e per il Polesine tutto. Non nascondo le speranze e anche le aspettative nel gestire una realtà così imponente, ma sono certo che il Polesine, la Regione e le istituzioni tutte ci saranno vicine”.

Aldo D’Achille, sindaco di San Bellino, ha commentato:

“Abbiamo richiesto supporto per realizzare progetti di mitigazione ecosostenibili e lavoro a tempo indeterminato. Per questo esprimo già oggi grande soddisfazione per il risultato ottenuto grazie all’impegno dell’azienda di creare ben 900 posti di lavoro a tempo indeterminato in tre anni. L’aumento dei residenti nei nostri comuni e nel nostro Polesine è possibile anche grazie alla stabilità lavorativa e Amazon sarà una risorsa per ottenere questo risultato che offrirà il primo punto di svolta per il futuro del nostro territorio”.

A partire da oggi sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo ai seguenti al link e anche qui.

Selezioni aperte in estate

Le selezioni per operatori di magazzino saranno aperte in estate. Per queste figure professionali è previsto un inquadramento al quinto livello del Ccnl della Logistica e dei Trasporti con salario d’ingresso pari a 1.550 Euro lordi, tra i più alti del settore logistico e un pacchetto di benefit che include gli sconti su Amazon.it e l’assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni. Amazon offre inoltre un programma innovativo denominato Career Choice: l’azienda copre fino al 95% dei costi di formazione superiori e delle spese (fino ad un massimo di 8.000 euro in quattro anni). Ciò significa che i dipendenti possono iniziare la propria carriera in Amazon senza alcuna qualifica formale e beneficiare di una formazione riconosciuta in un ambito di loro scelta e di tutte le competenze necessarie per cogliere nuove opportunità di carriera dentro l’azienda o all’esterno.

