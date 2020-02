I due soggetti, ben conosciuti dai militari, sono stati arrestati.

Arrestati per spaccio, sequestrato un chilo di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Peschiera del Garda hanno tratto in arresto due cittadini di origine albanese, M.K. classe ‘94 e M.A. classe ‘89, entrambi residenti da tempo a Peschiera, in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “Marjuana” per oltre 100 grammi.

I due soggetti, ben conosciuti dai militari operanti per i loro trascorsi penali, venivano notati in via Miralago della località Sermana di Peschiera del Garda, a bordo di un’autovettura, dove venivano fermati per un controllo. Nella circostanza, i militari insospettiti dal forte odore tipico di “Marjuana” proveniente dall’abitacolo, chiedevano ai due se con loro avessero della sostanza stupefacente. Questi, avendo ben compreso di non avere alcuna possibilità di passare indenni dal controllo, consegnavano spontaneamente un sacchetto in cellophane che avevano occultato sotto il sedile passeggero, affermando che lo stesso conteneva appunto “Marjuana”.

La perquisizione

Dalla perquisizione personale e del veicolo, venivano recuperati altrettanti 2,5 grammi circa divisi in due dosi pronte per essere cedute. Riscontrati quindi la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dichiaravano in arresto i due albanesi.

Da ulteriori sviluppi investigativi, si accertava che i malfattori avevano acquistato la sostanza stupefacente a Castiglione delle Stiviere (MN) da un cittadino di origine marocchina e gli stessi avevano altresì disponibilità di un altro ingente quantitativo occultato a Desenzano del Garda nell’abitazione di una loro amica, M.M. classe ‘85, anche quest’ultima di origine marocchina.

Riscontrato ciò, i Carabinieri si portavano presso l’abitazione della donna e procedevano alla perquisizione del luogo, rinvenendo e sequestrando ulteriori 640 grammi di “marjuana”, 20 di “hashish” e 1 di “cocaina”, suddiviso in tre dosi, nonché un bilancino di precisione. In relazione a quest’ultimo rinvenimento, i due albanesi e la donna venivano deferiti in stato di libertà alla della Procura della Repubblica di Brescia. Oggi, martedì 11 febbraio 2020, il Giudice della Sezione penale del Tribunale di Verona convalidava l’arresto dei due albanesi e ordinava a carico degli stessi l’applicazione della misura personale coercitiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria dal lunedì al venerdì, aggiornando l’udienza ad altra data in relazione alle richieste avanzate dalla difesa.

