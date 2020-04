Arriva la vespa samurai salva raccolti. Salvagno: “Nuove prospettive, ci vorrà tempo per i risultati”

Contro la cimice asiatica, c’è il via libera alla diffusione della vespa samurai, nemica naturale della cimice asiatica.

Approvato il provvedimento con l’introduzione della vespa samurai

Coldiretti Verona ha parlato dell’emergenza che sta vivendo il territorio:

“La Conferenza Stato Regioni ha approvato il provvedimento per l’introduzione dell’insetto contrastante. La cimice asiatica l’anno scorso ha causato danni sul territorio regionale che superano 150 milioni di euro e sul territorio provinciale 105 milioni di euro. Oltre 13mila ettari di pere, mele, pesche, nettarine e kiwi sono stati interessati dalla voracità della cimice asiatica, particolarmente pericolosa per l’agricoltura perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte all`anno con 300-400 esemplari alla volta che con le punture rovinano i frutti rendendoli inutilizzabili e compromettendo seriamente parte del raccolto. Una vera emergenza per sistema produttivo perché capace di colpire centinaia di specie coltivate e spontanee”.

Particolarmente attivo nei mesi di maggio e giugno

Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Veneto e Verona ha precisato:

“Nei mesi di maggio e giugno l’insetto sarà particolarmente attivo motivo per cui organizzare al più presto un coordinamento con il Servizio fitosanitario nazionale al fine di essere operativi con l’assistenza tecnica e un monitoraggio costante sui risultati”.

La lotta alla cimice asiatica è particolarmente difficile perché è in grado di nutrirsi praticamente con tutto, si muove molto per invadere sempre nuovi territori da saccheggiare ed è resistente anche ai trattamenti fitosanitari. “Il via libera alla vespa samurai, un insetto antagonista delle dimensioni di poco più di un millimetro, apre dunque – conclude Salvagno – nuove prospettive anche se ci vorrà tempo prima di avere risultati significativi”.

Verona è la provincia più colpita

La provincia veneta più colpita è Verona in cui è presente il numero maggiore di imprese nel settore frutticolo (4849) e il maggior numero di ettari coltivati (13.122), specie a pesche e nettarine, mele, kiwi, pere e altri frutti. I danni per singole colture sono oltre 16 milioni di euro per le pere, oltre 43 milioni di euro per le mele, oltre 16 milioni per pesche e nettarine, oltre 18 milioni di euro per kiwi e 10 milioni di euro per altri frutti per un totale di oltre 105 milioni di euro. (Fonte: Regione Veneto e stime Coldiretti Veneto su dati ISTAT e Regione del Veneto).

Colture Superficie PLV media triennio 2016-2020 (euro) Danno 2019 su triennio 2016-2018 Stima danno veneto 2019 (euro) Stima danno Verona 2019 (euro) Pere 2.992 44.663.080 80% 35.730.464 16.435.000 Mele 6.127 118.177.576 50% 59.088.788 43.660.000 Pesche /nettarine 2.223 34.545.420 60% 20.727.252 16.996.000 Noce 1.175 14.276.250 50% 7.138.125 Kiwi 3.344 59.261.030 40% 23.704.412 18.015.000 Altri frutti 3.814 58.000.000 30% 17.400.000 10.440.000 TOTALE 19.675 328.923.356 163.789.041 105.546.000 Fonte: Regione del Veneto 2019

Stima aziende frutticole per provincia N. aziende frutticole Superfice frutticola (Ettari) Superfice media aziendale (Ettari) Verona 4.849 13.122 2,71 Vicenza 556 536 0,96 Belluno 205 93 0,45 Treviso 861 1.203 1,40 Venezia 293 1.261 4,30 Padova 663 1.328 2,00 Rovigo 257 2.125 8,27 Totale 7.685 19.668 2,56 Fonte: stime Coldiretti Veneto su dati ISTAT e Regione del Veneto

