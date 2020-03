Assunzioni straordinarie nella Sanità, in arrivo 486 figure professionali

Assunzioni straordinarie nella Sanità, verrà incrementato il personale

Sta avendo evidenti effetti positivi l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per formare elenchi di medici disponibili a lavorare nelle aziende sanitarie del Veneto, emesso l’11 marzo 2020. Lo ha confermato il presidente della Regione, Luca Zaia.

Alle 525 assunzioni di varie figure professionali della sanità, con questa nuova operazione se ne aggiungono altre 486, per un totale 1.011:

“Sono una massa critica importante, linfa vitale per i nostri ospedali, che abbiamo ricercato con ogni mezzo possibile, attraverso varie azioni di reclutamento che stanno dando esiti confortanti”, ha confermato il Governatore. Ognuna di queste figure, o è già entrata in attività, o lo farà in tempi brevissimi: a ore, al massimo in pochi giorni.