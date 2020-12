Attivato il nuovo punto tamponi a Legnago nello stabile dell’ex Lidl – Gallery

E’ stato attivato questa mattina.

Nuovo punto tamponi

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 9 dicembre 2020 l’apertura del nuovo punto tamponi di Legnago a servizio del territorio della Pianura Veronese nello stabile dell’ex Lidl in via del Pontiere.

L’iniziativa, nata dal rapporto costante che la Direzione dell’Ulss 9 Scaligera mantiene con i sindaci del territorio, nel rispetto degli indirizzi della Regione Veneto che detta da sempre le migliori linee strategiche a vantaggio della comunità, rientra tra le scelte di programmazione da sempre condivise in merito alla gestione dei servizi socio sanitari di un comprensorio rilevante della provincia. A rendere nota l’apertura del nuovo punto tamponi a Legnago è stato il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, che nella conferenza stampa ha affermato:

“Stiamo attivando e terminando tutta la programmazione regionale che ci era stata raccomandata in termini di punto tampone. Oggi abbiamo ‘inaugurato’ una nuova postazione all’ex sede Lidl. Per noi è stata una grande possibilità a Legnago poter riconvertire delle aree messe a disposizione da subito del Pronto Soccorso agevolando moltissimo i momenti di difficoltà a causa delle condizioni strutturali che non permettevano di dividere i percorsi”.

Ce ne sarà uno anche a Bussolengo

Laura Fiorini in rappresentanza di Lidl ha affermato:

“Da qualche anno siamo partner dell’Ulss 9 e abbiamo già sostenuto diverse iniziative. Con gran piacere abbiamo accolto la richiesta, come detto dal direttore generale, il vecchio punto vendita di Legnago in Via del Pontiere da oggi è un punto tamponi, abbiamo inaugurato il nuovo punto vendita a Legnago quindi la struttura vecchia era inutilizzata. La stessa cosa succederà anche con Bussolengo, a breve il punto vendita vecchio, che è una struttura inutilizzata, verrà destinato per lo stesso scopo. Siamo molto felici di poter fare un piccolo gesto e di aiutare la comunità”.

Girardi ha concluso:

“Sia per Legnago che per Bussolengo si tratta di strutture che ci hanno dato la possibilità di avere comodi parcheggi, spazi di attesa al coperto e riscaldati, con il massimo comfort e delle distanze che riusciamo a mantenere. A Legnago è stato fatto un ottimo lavoro che a Bussolengo sarà replicato. Attraverso il direttore di distretto stiamo raccogliendo per Legnago la disponibilità da parte dei medici di medicina generale per offrire il servizio nella struttura e già 6 o 7 ieri sera hanno dato disponibilità”.

