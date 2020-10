Covid provincia di Verona, 166 nuovi casi | +1325 positivi in Veneto | Dati 22 ottobre 2020

I dati aggiornati.

Aumentano i positivi

Il Governo ha fissato una soglia: 2.300 persone in terapia intensiva. È questo il livello di allarme che potrebbe far scattare un nuovo lockdown, generalizzato o meno. Al momento in Italia sono 992: mancano 1308 ricoverati per raggiungere la soglia critica.

Il nuovo bollettino dell’Ulss 9 Scaligera di oggi, giovedì 22 ottobre 2020 segnala 166 nuovi casi in provincia di Verona.

Due decessi

I soggetti in isolamento alle 18 di ieri, mercoledì 21 ottobre 2020 sono 2.721.

Si registrano 2 decessi , entrambi over 85.

