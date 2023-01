Auto contro un albero a Capodanno, Valentina non ce l'ha fatta: aveva solo 25 anni

Addio a Valentina Vallenari Benedetti, 25 anni. Morta poche ore dopo lo schianto a Fumane.

Non ce l'ha fatta. E così l'anno nuovo si è aperto subito con una tragedia della strada, sulla drammatica falsariga di un 2022 nefasto per quanto riguarda il numero di incidenti in Veneto. Un destino che purtroppo è toccato anche a Valentina Vallenari Benedetti, 25enne di Sant'Anna d'Alfaedo, protagonista di un gravissimo incidente poco prima della mezzanotte dello scorso 31 dicembre a Breonio, nel territorio di Fumane.

La giovane, che era in auto con un'amica, probabilmente diretta a una festa per salutare l'imminente arrivo del 2023, è morta in ospedale poche ore dopo lo schianto contro un albero lungo la SP33. Lei era seduta sul sedile del passeggero e le ferite riportate nell'impatto sono risultate troppo gravi.

Valentina era stata rianimata sul posto dai sanitari del Suem 118, dopo essere stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco intervenuti. Poi la corsa disperata in ospedale, a Borgo Trento, dove la ragazza però è spirata intorno alle 1.30. Ferita anche l'amica, che era al volante, e che è stata ricoverata in codice giallo a Negrar.

Sulla tragedia è arrivato anche il commento del sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo, Raffaello Campostrini:

Valentina lavorava con il fratello nella sua azienda di prodotti Inox, dove svolgeva mansioni di segreteria. E qualche volta, per arrotondare, lavorava in un bar.