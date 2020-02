Completamento della SR 10, aperte le buste per l’aggiudicazione definitiva

Completamento della SR 10, il momento tanto atteso dell’apertura delle buste.

Completamento della SR 10, aperte le buste

Si è conclusa nella giornata di ieri, martedì 11 febbraio 2020, presso la Stazione Appaltante Veneto Strade, la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche della gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della nuova Strada Regionale 10 Padana Inferiore tra Carceri (Padova) e Legnago.

L’aggiudicatario provvisorio è il raggruppamento temporaneo d’imprese guidato dalla Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio di Milano e con mandanti Sinergo Spa di Martellago (Venezia), Erre Vi. A. Ricerca Viabilità Ambiente Srl di Trezzano sul Naviglio (Milano) e SP Ingegneria Srl di Verona.

Importo contrattuale da 2.170.000

L’aggiudicatario provvisorio ha presentato un ribasso del 31,13% sullimporto a base dasta di 3.152.000 Euro e quindi un importo contrattuale di 2.170.000 Euro. “Finalmente si riparte concretamente per il completamento della SR 10″, sottolinea l’assessore alle Infrastrutture della Regione del Veneto un’arteria di collegamento importante tra due realtà territoriali rilevanti della nostra regione. L’offerta presentata ieri non è anomala, quindi, dopo le necessarie verifiche di legge, si procederà con la stipula del contratto.

Con questa aggiudicazione provvisoria abbiamo raggiunto un importante obiettivo. Dopo aver sbloccato una lunga impasse che aveva ingessato per anni il progetto della nuova SR10, che doveva essere realizzato da un privato aggiudicatario di una concessione, ci siamo impegnati per raggiungere la riclassificazione della strada da regionale a statale, ma in modo che la gestione restasse in capo a Veneto Strade, al fine di recuperare le risorse per la sua realizzazione. Nel contempo abbiamo stanziato quanto necessario per la progettazione definitiva ed esecutiva. Il processo di riclassificazione si è concluso a fine gennaio ed oggi, nel mese successivo, possiamo dichiarare conclusa anche la gara di progettazione. Un altro impegno rispettato”.

