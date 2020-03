Covid-19, il numero dei contagiati in Veneto aumenta.

Covid-19: aumenta il numero dei contagiati, terza vittima in Veneto

Continua a salire il numero dei contagiati da Coronavirus, proprio come come riportato all’interno del bollettino della Regione Veneto diffuso nella serata di domenica 1 marzo 2020: 265 i test positivi in Veneto (erano 223 nella mattinata).

A Vò Euganeo il cluster con più contagi: 88, seguito dalla provincia di Treviso: 72, quella di Venezia: 42 (più i 6 di Mirano) e quella di Padova: 31 (a cui vanno aggiunti i 14 contagiati di Limena e gli 88 di Vo’). Due i contagiati in provincia di Belluno, 4 in provincia di Verona, cui potrebbe aggiungersi un quinto caso registrato nel legnaghese, e 3 in provincia di Vicenza.

Sono 64 i ricoverati, la maggioranza dei quali all’Azienda Ospedaliera di Padova (25) e all’ospedale di Treviso (20). Di loro 14 si trovano in terapia intensiva e quindi in condizioni critiche.

La terza vittima veneta

Nella giornata di domenica c’è stata, purtroppo, la terza vittima per complicanze da Coronavirus in Veneto: è il pensionato di Mira, Mario Veronese, 67 anni, ex autista di scuolabus, residente a Oriago di Mira e ricoverato da sabato 22 febbraio nel reparto rianimazione dell’ospedale di Padova. La morte per emorragia cerebrale non è comunque completamente ascrivibile al virus che tanto sta facendo paura all’Italia.

