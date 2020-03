Distribuzione delle mascherine, a Castelnuovo del Garda si inizia dalla frazione di Oliosi

La distribuzione delle mascherine all’interno del Comune di Castelnuovo del Garda è iniziata a pieno regime in questi giorni.

È partita nel tardo pomeriggio lunedì 23 marzo 2020 a Castelnuovo del Garda la distribuzione a domicilio delle mascherine fornite dalla Regione Veneto. La responsabile dell’assistenza alla popolazione del Centro Operativo Comunale, l’assessore Marilinda Berto ha spiegato:

Riguardo alle mascherine che la Regione del Veneto ha spedito e che ora stanno raggiungendo le case, il sindaco, Giovanni dal Cero ha precisato:

“Preciso che si tratta di dispositivi di protezione da utilizzare nei casi consentiti di uscita dalla propria abitazione, come l’approvvigionamento di generi alimentari. Non sono da considerare presidi medici ma mirano ad assicurare una maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone. Sono strettamente personali e non vanno scambiati neppure fra i componenti dello stesso nucleo familiare. Non sono lavabili. Colgo l’occasione per ribadire che il solo e unico modo per preservare la propria salute e quella dei propri cari è di rimanere a casa”.