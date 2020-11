Imprese agricole, oltre 13mila contratti nel terzo trimestre, trasparenza e legalità nei campi

Incremento di quasi 1.500 unità a livello regionale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Dati alla mano

Vendemmia e raccolta di frutta e verdura nei campi hanno dato lavoro a 22.225 stagionali regionali nel terzo trimestre 2020, di cui 13.140 nella provincia veronese. Sono i dati di Coldiretti Veneto e Verona che rilevano un incremento di quasi 1.500 unità a livello regionale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La novità è la forte incidenza della nazionalità italiana impiegata nei campi, fenomeno legato alla vicenda della pandemia che ha di fatto bloccato ingressi dall’estero offrendo possibilità professionali alla manodopera locale. L’indagine è stata presentata durante l’incontro online su Rendiconto Sociale dell’Inps Veneto organizzato per commentare la crisi economica conseguente l’epidemia di Covid-19.

Occupazione

Da luglio fino a settembre la campagna ha garantito occupazione ad operai specializzati, meccanici e collaboratori che si sono presi cura degli animali nelle stalle, ma soprattutto dipendenti a tempo determinato che hanno assicurato la produzione delle tipicità regionali vanto del Made in Italy nel mondo.

A tal proposito Coldiretti Veneto e Verona condannano i gravi episodi di sfruttamento di manodopera in campagna, portati alla luce dalle indagini delle Forze dell’ordine tra le province di Vicenza e Verona e ribadiscono che non c’è posto per chi si pone fuori dalle regole e dalla legge, oltre che dal rispetto per i lavoratori e il lavoro. Coldiretti ricorda inoltre che proprio in Veneto è stato siglato un protocollo della legalità tra Regione e parti sociali. Si tratta di uno strumento che prevede controlli e promuove la cultura della trasparenza e della legalità.

Contrasto ai “furbetti”

Coldiretti ha spiegato:

“I controlli delle autorità, con i casi venuti alla luce evidenziano ancora sacche oscure dove il malaffare si insinua. Nonostante il grande impegno di contrasto i furbetti continuano ad agire contro la dignità umana. Ricordando la qualità e lo stile di vita ispirato al Made in Italy Coldiretti sottolinea l’impegno nella costituzione dell’Osservatorio contro la criminalità nell’agroalimentare presieduto dall’ex Procuratore Giancarlo Caselli, avvenuta nel 2014. In tal senso Coldiretti Veneto rispedisce al mittente le accuse rivolte al mondo agricolo: marcio è chi approfitta del bisogno dei lavoratori e delle imprese, non le imprese agricole che – lo dimostrano i numeri – assumono regolarmente i lavoratori e garantiscono cibo sicuro e di qualità alle famiglie venete e italiane”.

