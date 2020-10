In provincia di Verona 266 nuovi casi Covid | +1400 positivi in Veneto | Dati 23 ottobre 2020

Il Governo ha fissato una soglia: 2.300 persone in terapia intensiva. Questo è il livello di allarme che potrebbe far scattare un nuovo lockdown, generalizzato o meno. Al momento in Italia sono 992, ieri erano 926 (+66), quindi mancano 1308 ricoverati al raggiungimento della soglia di sicurezza.

Aumentano i contagi

Dall’ultimo bollettino dell’Ulss 9 Scaligera si segnalano 266 nuovi casi in provincia di Verona. I soggetti in isolamento alle 18.00 di ieri sono 2.835.

Due decessi

Si registrano inoltre 2 decessi, un 75enne di Verona e un 89enne di San Giovanni Lupatoto.

