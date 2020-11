Incendio a Sant’Ambrogio di Valpolicella: una falegnameria completamente distrutta FOTO

Divorata dalle fiamme.

L’incendio questa mattina

Questa mattina, giovedì 26 novembre 2020 intorno alle 5.15, i Vigili del Fuoco di Bardolino sono intervenuti per un incendio falegnameria a Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Una falegnameria, di circa 1000 mq, che si occupava di realizzare bancali e strutture in legno per il trasporto lastre di marmo, e stata completamente distrutta dalle fiamme che si sono sviluppate, le cause sono ancora sconosciute, alle prime ore dell’alba.

Struttura inagibile

Oltre ai macchinari per la lavorazione e ad alcuni mezzi d’opera parcheggiati all’interno, anche la struttura ha subito ingenti danni tali da doverla rendere inagibile.

I pompieri giunti da Bardolino e Verona, con 3 mezzi e 9 uomini, hanno lavorato fino alle 11.45 circa per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la struttura.

