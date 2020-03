Nasce Verona Domani arriva a Bonavigo il gruppo di centrodestra.

Nasce Verona Domani per Bonavigo, il gruppo di centrodestra fondato da Gasparato

Novità in Consiglio comunale a Bonavigo. Nel corso dell’ultima seduta svoltasi ieri, martedì 10 marzo 2020 è stata annunciata la nascita del nuovo gruppo consiliare Verona Domani per Bonavigo, che sarà composto dai consiglieri Romina Chiavelli e Christian Rizzi. La compagine di centrodestra, fondata dal presidente Matteo Gasparato e che annovera tra le proprie fila centinaia di amministratori in tutta la provincia, sarà all’opposizione.

Percorso basato su una buona amministrazione

Chiavelli e Rizzi, da tempo molto vicini alla piattaforma Verona Domani, hanno commentato:

“Nel corso di questi anni abbiamo intrapreso un percorso basato su un buona amministrazione e sui valori civici e liberali di centrodestra, la nascita del gruppo consiliare rappresenta quindi una naturale prosecuzione di questo iter amministrativo e politico che pone le sue basi unicamente alla vicinanza e all’attenzione al nostro territorio e alla collettività del nostro paese. La nostra sarà un’opposizione moderata e leale nei confronti del sindaco Gobbi”.

Soddisfazione per la nascita del gruppo è stata espressa da Gasparato che ha affermato:

“Un ulteriore tassello che va ad arricchire e far crescere il movimento in tutta la provincia e specialmente nella bassa, dove in quasi tutti le amministrazioni siedono nostri rappresentanti. Ringrazio gli amici di Bonavigo per l’importante iniziativa. Le continue adesioni degli ultimi mesi sono dimostrazione della bontà del nostro progetto, anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali”.

