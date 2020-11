Negano l’utilità della mascherina e si rifiutano di indossarla inveendo contro gli agenti, multati

Sanzionate tre persone.

Erano davanti alla Gran Guardia

Arrivano i primi resoconti del week end appena trascorso. A Verona non è mancato qualche momento di tensione nella giornata di ieri, domenica 15 novembre 2020 quando tre persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare sono state fermate davanti alla Gran Guardia dalle Forze dell’Ordine che avevano notato che gli stessi erano privi di mascherina. Non si trattava di persone che avevano la mascherina indossata in modo non corretto o abbassata, non la indossavano proprio. Alla richiesta degli agenti di provvedere nell’indossare la mascherina, le tre persone hanno iniziato a inveire contro gli agenti ribadendo che, secondo loro, la mascherina non ha nessuna utilità e quindi non va indossata.

Sanzionati

Le tre persone sono quindi state sanzionate, proprio come prevede il Dpcm in vigore. Un’altra persona è stata sanzionata perché era priva di mascherina, in questo caso si tratta di un altro episodio che non è correlato con il primo. A rendere nota la vicenda è stato il sindaco di Verona, Federico Sboarina oggi, lunedì 16 novembre 2020 in diretta streaming:

“Si tratta di tre persone che erano insieme, quindi presumibilmente dello stesso nucleo famigliare. Sono stati visti davanti alla Gran Guardia senza mascherina e quando gli agenti hanno chiesto di indossarla, di tutta risposta queste persone hanno iniziato a inveire contro le Forze dell’Ordine. Hanno negato la presenza del virus in città e dell’utilità della mascherina. Si tratta quindi di negazionisti che forse dovrebbero vedere le situazioni in ospedale nelle terapie intensive. Ricordo che gli ospedali sono sotto pressione sia a livello di Pronto Soccorso che di riempimento dei posti letto”.

