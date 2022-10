Nessuna traccia di Sofia e Francesco: droni ed elicotteri in azione per le ricerche

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Sofia e Francesco.

Nessuna traccia di Sofia e Francesco

Dalle ore 12.30 di ieri, mercoledì 19 ottobre 2022, i Vigili del fuoco sono impegnati per la ricerca di due ragazzi scomparsi. Si tratta di una ragazza di 20 anni, Sofia Mancini residente a Costermano del Garda, che è stata vista per l'ultima volta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 ottobre 2022 allontanarsi da una discoteca della città scaligera in compagnia di un ragazzo, Francesco D'Aversa.

Da quel momento si sono perse le tracce dei due giovani. Ieri sui social era apparso l'appello del sindaco di Costermano sul Garda, Stefano Passarini che ha scritto:

“Si chiede la massima collaborazione!!! persona scomparsa!!

Sofia Mancini è una nostra concittadina di cui non si hanno più notizie da due giorni.

Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 si è allontanata con un ragazzo di nome Francesco a bordo di una Fiat 500 color bianco perla dopo essere stati alla discoteca "Amen" delle Torricelle.

A seguire una sosta a Desenzano del Garda la loro cella telefonica è stata agganciata tra Calmasino e Lazise.

Da quel momento non è più stato possibile rintracciare nessuno dei due numeri”.

Sofia è alta 1.75, ha i capelli lunghi color castano chiaro, al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, un paio di jeans e un lungo cappotto molto colorato. Portava una borsetta nera.

Proseguono le ricerche

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino e da Verona, hanno attivato il protocollo di ricerca con l'ausilio di unità cinofile e del nucleo droni, con un sistema in grado di localizzare i cellulari, per perlustrare la zona del lago di Garda compresa tra Calmasino, Lazise e Bardolino, territorio in cui sarebbe stato agganciato dalle celle il cellulare della ragazza.

In supporto alle squadre Vigili del fuoco si è alzato in volo anche l'elicottero giunto dal comando dei Vigili del Fuoco di Bologna per una perlustrazione dall'alto. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte.