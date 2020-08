Non rispetta le pause obbligatorie, multa da 5mila euro al conducente di un autocarro

E’ stato individuato dal Servizio di Controllo sull’autotrasporto della Polizia Locale, nell’ambito delle operazioni disposte dal Prefetto.

Fermato un veronese

Le pattuglie hanno fermato un veronese conducente di un autocarro che ha ricevuto una multa di 5 mila euro. L’uomo, nello specifico, era stato fermato dopo un sinistro a Montorio.

Non aveva rispettato le pause

Per lui la sanzione è legata a questioni di sicurezza. Il personale della Polizia locale ha infatti scoperto che il conducente non aveva rispettato le pause obbligatorie e non era in grado di dimostrare di aver preso parte ai corsi di aggiornamento sul cronotachigrafo.

LEGGI ANCHE: Trasporto abusivo di merce per la Romania, multa di 5mila euro al conducente

TI POTREBBE INTERESSARE: Parco Valle del Menago: cartelli distrutti e cestini rovesciati, installate le telecamere per individuare i vandali