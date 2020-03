Nuove apparecchiature per la ventilazione assistita saranno destinate all’ospedale di Negrar e Peschiera del Garda.

Nuove apparecchiature per la ventilazione assistita grazie alla donazione di Gian Luca Rana

Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, ha donato 400mila euro per l’acquisto di apparecchiature per la ventilazione assistita, per dare un aiuto concreto al sistema sanitario del Veneto e ai suoi straordinari professionisti impegnati, con uno sforzo senza precedenti, a fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Le attrezzature sono destinate all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e all’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. In questo modo verrà quasi raddoppiato il numero di apparecchiature in dotazione presso le terapie intensive dei rispettivi ospedali e si potrà quindi garantire una pronta assistenza ai pazienti più gravi.

Supporto immediato e concreto

Con questo gesto Gian Luca Rana, insieme a tutti i dipendenti e collaboratori del Pastificio Rana, vuole dare un supporto immediato e concreto a due strutture presenti sul territorio, per poter affrontare l’emergenza sanitaria che ha colpito pesantemente anche il Veneto. Gian Luca Rana, a nome di tutta la grande Famiglia Rana, desidera esprimere la più profonda gratitudine verso medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno, con grande spirito di abnegazione, senso civico e generosità, sono impegnati in corsia, in prima linea, per affrontare questa emergenza, per il bene di tutta la collettività.

