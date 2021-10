Omicidio bambine, Sboarina: “Seguite le indicazioni del Tribunale dei minori, anche la perizia psichiatrica”

Verona

Come richiesto dal Tribunale dei Minori, Sachithra Dewendr è stata sottoposta a perizia psichiatrica nel novembre 2020, poco dopo gli assistenti sociali hanno avviato l’iter per favorire incontri protetti tra le bambine e il padre.

Omicidio bambine

Dall'esame del fascicolo relativo a Sachithra Dewendra, la mamma delle due bambine trovate martedì senza vita nella casa accoglienza di Porto San Pancrazio, di cui ieri è stato ritrovato il corpo senza vita in Adige, emerge che il Comune, attraverso i Servizi sociali, ha dato esecuzione a tutte le prescrizioni contenute nel decreto del Tribunale dei Minori dell'ottobre 2020.

Ovvero: l'affidamento delle due bambine ad una comunità protetta, provvedimento per il quale la madre era consenziente; la visita psichiatrica per Sachithra Dewendra, la verifica della capacità genitoriale, il cui rilascio spetta all'Ulss 9; l'avvio della procedura per favorire incontri protetti tra le bambine e il padre.

