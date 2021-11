Ragazza 20enne investita a Caprino Veronese: è grave

Incidente

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Caprino Veronese.

Ragazza 20enne investita a Caprino Veronese

Una ragazza di vent'anni, residente a Caprino Veronese, è stata investita oggi pomeriggio 15 novembre 2021 mentre attraversava le strisce pedonali lungo la Sp 29, appena fuori dal centro del paese. Per cause che dovranno essere accertate, dopo aver atteso l'arresto di veicolo che viaggiava in direzione di Caprino che le dava correttamente la precedenza, la giovane iniziava l'attraversamento ma veniva investita da una Bmw X5 proveniente dall'opposto senso di marcia, condotta da un cinquantenne del posto.

A seguito dell'urto, la ragazza veniva sbalzata di alcuni metri sulla corsia opposta, dove sopraggiungeva una Renault Koleos di un 45enne di Costermano sul Garda che non riusciva ad evitare l'impatto. La ragazza è stata soccorsa da personale SUEM 118 e trasportata con eliambulanza all'ospedale di Verona Borgo Trento dove si trova in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Caprino Veronese che hanno proceduto ai rilievi e posto sotto sequestro la Bmw X5 del primo investitore. Gli accertamenti alcolemici sono risultati negativi per tutti i conducenti.