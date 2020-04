Pioggia di multe a Legnago, altri 5 cittadini senza mascherina

Proseguono i controlli sul territorio, ancora molte persone con naso e bocca scoperti.

Ogni giorno si vedono persone senza mascherina

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Legnago per garantire il rispetto delle disposizioni governative, regionali e sindacali sul contenimento del contagio da COVID-19. Ieri era stato fermate e sanzionate quattro persone mentre, nella giornata di oggi 7 aprile 2020 la Polizia Locale ha sanzionato 5 persone, in quanto prive di dispositivi di protezione (mascherina o altri strumenti di copertura del naso e della bocca), in violazione dell’ordinanza sindacale del 3 aprile 2020.

La sanzione prevista

Nella giornata di oggi sono state monitorate soprattutto le aree di parcheggio antistanti le strutture commerciali del territorio legnaghese. La sanzione amministrativa prevista ammonta a 400 euro, con possibilità di pagamento in misura ridotta del 30 per cento, per euro 280, entro 30 giorni.

