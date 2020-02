Prosegue la caccia al paziente “0”, ancora nessuna conferma.

Prosegue la caccia al paziente “0”, cade la pista Albettone per Coronavirus

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha reso noto ieri, lunedì 24 febbraio 2020, che gli analisti delle malattie infettive dell’Ospedale Santorso di Vicenza “confermano che il paziente di Albettone, che secondo quanto dichiarato da lui stesso sarebbe stato a Codogno, è risultato negativo al test del coronavirius”.

La pista “Albettone”

Un agricoltore 60enne di un paese vicino, Albettone (Vicenza), frequentatore dei bar di Vo’ Euganeo, aveva segnalato ieri di essere stato a Codogno e in altri centri del lodigiano, focolaio del virus in Lombardia, nelle scorse settimane, manifestando ora sintomi influenzali. Le analisi hanno però dato esito negativo. La caccia al paziente zero deve perciò ricominciare da zero.

