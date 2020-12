Test rapidi (anche a domicilio) a prezzi calmierati a partire dal 23 dicembre

Individuata dall’Amministrazione comunale l’azienda che effettuerà il servizio a partire da mercoledì 23 dicembre.

È stato individuato tramite bando promosso dal Comune di San Martino Buon Albergo il laboratorio d’analisi Santa Sofia – cliniche mediche (Verona) che si occuperà di effettuare i Test Covid rapidi a prezzi calmierati presso il Mercato delle Ciliegie di Marcellise o a domicilio su necessità.

Il servizio, attivo il mercoledì e il sabato a partire dal 23 dicembre 2020, verrà gestito dall’Azienda che raccoglierà anche le prenotazioni e gestirà l’afflusso di cittadini. Costo del servizio 25 euro in modalità drive-through o 40 euro a domicilio, prezzo esclusivo per i cittadini residenti a San Martino Buon Albergo.

«A fine novembre sono iniziati i tamponi in modalità presso il mercato Marcellise, nell’area messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. Abbiamo provveduto a ridefinire gli spazi in modo che le persone possano accedervi senza rischi per la propria salute o quella degli operatori. Anche per questi nuovi test rapidi utilizzeremo il mercato Marcellise, perché si tratta di una struttura ampia e al coperto, sebbene di fatto sia all’aperto. Prenotazioni e accessi saranno gestiti dall’azienda incaricata, così come la comunicazione dell’esito all’utente. La speranza è che i cittadini aderiscano a questa operazione pensata soprattutto per i cittadini con fragilità, motivo per cui siamo riusciti ad ottenere i test a prezzi calmierati” spiega il Sindaco di San Martino Buon Albergo, Franco De Santi.

Grazie all’impegno dei cittadini e alla stretta collaborazione con gli enti sanitari, nel Comune di San Martino Buon Albergo è stato possibile limitare i contagi da Covid-19 e tenerne traccia fino a pochi giorni fa quando la curva epidemiologica ha subito un’impennata, come in tutta la Regione “Proprio la richiesta di supportare il tracciamento arriva dall’Asl in questo momento di aumento dei contagi. Di fondamentale importanza dunque quest’attività così da poter limitare ulteriormente le possibilità di contagio soprattutto in questi giorni critici di Festività e così da supportare e alleggerire, almeno sul territorio, il lavoro del sistema sanitario. Siamo consapevoli dei numerosi sacrifici, anche in termini economici, che i cittadini di San Martino Buon Albergo hanno dovuto subire in questi mesi ma la situazione sta prendendo una piega critica. È necessaria una stretta anche in termini di controlli e sanzioni: la polizia locale opererà in tal senso già nelle prossime ore” conclude il Sindaco De Santi.