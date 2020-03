Traffico veicolare infrassetimanale ai minimi storici a Verona

L’analisi dei dati del traffico veicolare della centralina di Via Torbido hanno permesso di verificare che i veronesi stanno rispettando le regole vigenti.

I dati del traffico veicolare infrasettimanale all’interno della città è in netta diminuzione rispetto alle scorse settimanale. Dati che permettono di capire che i veronesi hanno compreso l’importanza di rimanere a casa e di spostarsi solamente in tutti quei casi di necessità che sono permessi.

Il vicesindaco Luca Zanotto ha affermato:

“I dati del traffico dimostrano che siamo arrivati ai minimi storici infrasettimanale. Se si guardano infatti i dati di lunedì 23 marzo 2020 abbiamo registrato il passaggio di 4800 veicoli, martedì 24 marzo 2020 invece ne sono stati registrati 4894 e ieri, mercoledì 25 marzo 2020 è stato registrato il passaggio di 4636 veicoli. Si tratta dei dati che vengono dalla centralina rilevazione di via Torbido . Questo minimo storico rispetto al flussi della mobilità associata degli ultimi 3 giorni ci dice che siamo arrivati al livello minimo, quello che ci aspettavamo, quello che dobbiamo mantenere”.

Durante il punta stampa di oggi giovedì 26 marzo 2020, il sindaco Federico Sboarina ha dato un’analisi dei controlli che sono stati effettuati sul territorio e ha reso noto:

“In questi giorni sono stati controllati 141 esercizi commerciali e zero sanzionati, nella giornata di ieri sono state controllate 329 persone di cui 4 sono state sanzionate. Questo vuol dire che tutte le altre stavano facendo attività che i decreti permettono di svolgere. Posso dire che anche in questo caso c’è un netto miglioramento, l’invito che continuo a fare è di uscire il meno possibile, se uno deve fare la spesa ci va una volta alla settimana, compra lo stretto necessario che ci sta in frigo. L’invito è che le persone devono avere la maturità che stanno dimostrando e uscire solo se necessario”.