L'impatto è stato violentissimo e per due persone non c'è stato, purtroppo, nulla da fare. Non è servita la corsa dei soccorritori del Suem, allertati subito dopo l'incidente che si è verificato alle 14.37 a Baldaria, frazione di Cologna Veneta.

Tragico incidente a Baldaria tra un'auto e un bus: due morti

Lo scontro tra i due mezzi, un'automobile e un autobus, non ha lasciato scampo a due dei feriti. Sul posto, come detto, si è diretto il personale di soccorso con l'ambulanza infermierizzata, l'elicottero e un'ambulanza soccorritori.

Insieme a loro anche gli agenti della Polizia stradale, per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro stradale e gestire la viabilità durante le fasi di soccorso, e i Vigili del fuoco, necessari per estrarre i feriti dai mezzi coinvolti.

Il bilancio dell'incidente è pesantissimo: due i decessi, un codice rosso (molto grave) e due gialli (ferite serie ma non in pericolo di vita). I feriti sono stati trasferiti all'ospedale Borgo Trento e San Bonifacio.

Una giornata nera per Cologna Veneta, quella di oggi, giovedì 1 giugno 2023. Poche ore fa, infatti, si è verificato un altro incidente, ma questa volta all'interno di una ditta di lavorazione vetro. Un vasto incendio con quattro intossicati.