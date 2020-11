Ufficio postale Malcesine: chiusura momentanea per lavori di restyling

La chiusura a partire da domani.

Lavori di restyling

Poste Italiane comunica che, da martedì 17 a martedì 24 novembre, l’Ufficio Postale di via Gardesana a Malcesine, resterà chiuso per consentire lavori di restyling.

Dove recarsi

Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di via Venti Settembre a Brenzone, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, o in alternativa all’Ufficio Postale di via Foro Boario a Bussolengo, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

La sede di via Gardesana riaprirà mercoledì 25 novembre 2020 secondo i consueti orari, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

