Zaia sul Citrobacter: “Evidente la mala gestio, entro domani avrò la relazione di Cobello” VIDEO

Il Governatore è tornato a parlare del batterio killer.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, vuole fare chiarezza sulla questione del Citrobacter di Borgo Trento. Nella giornata di oggi, venerdì 4 settembre 2020, alla Gran Guardia, ha parlato dell’evoluzione della vicenda:

Il Governatore ha proseguito:

Zaia ha puntualizzato:

“Ho incontrato Cobello l’altro ieri in ufficio e gli ho annunciato che desideravo avere una loro relazione in modo tale che si cristallizzassero le posizioni, è corretto. La relazione arriverà immagino, stasera o domani mattina. Leggeremo la relazione di Cobello con ulteriori indicazioni rispetto a quanto è stato detto. E’ fondamentale, è una procedura ufficiale che ci permette, nel momento in cui si prenderanno decisioni pesanti, che tutto sia stato fatto nel rispetto della legge. Cobello dovrà provvedere a delle decisioni in merito a coloro che hanno avuto delle competenze e relativamente a coloro che hanno operato nella partita Citrobacter e se li ritenesse responsabili in diversa misura nella mala gestio della vicenda. E’ inutile negarlo, la mala gestio è evidente, l’unico rammarico è che se l’avessimo saputo prima avremo portato lo stile amministrativo molto prima e non in maniera tardiva, sono ansioso di aver ricostruita la storia che comunque ha un atto temporale che non è giustificabile rispetto alle misure che sono state adottate o che si potevano adottare. Devo dire che Cobello mi ha comunicato che ha avuto notizia dei fatti l’11 maggio, tant’è che poi ha provveduto autonomamente a chiudere il punto nascita che è stato l’inizio della sanificazione e della riapertura successiva”.