Ztl più ampia, apertura altri parchi, Sboarina: “Ogni giorno un nuovo passo per far ripartire la città”

Nuove proroghe e aperture.

Ampliati gli orari alla Ztl

È prorogata fino a domenica 7 giugno 2020 l’ ordinanza che amplia gli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico. In aggiunta alle fasce orarie normalmente vigenti, si potrà transitare all’interno della Ztl, ogni giorno della settimana, anche dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 22. L’Amministrazione prosegue quindi nella direzione intrapresa alcune settimane fa di agevolare il più possibile i locali del centro storico, maggiormente penalizzati dalla mancanza di turisti. Al momento, nonostante la completa riapertura delle attività di ristorazione, a farla da padrone è ancora il servizio di take away.

Beneficio per i clienti

L’apertura più ampia della Ztl nelle fasce orarie del pranzo e della cena è pensata anche a beneficio degli stessi clienti, che possono raggiungere più facilmente i locali scelti per il proprio servizio di asporto. Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha spiegato:

“Nei giorni scorsi ho visitato alcuni locali del centro e dei quartieri e la modalità del cibo da asporto è ancora molto utilizzata. Un’opportunità che può agevolare bar e ristoranti del centro, fortemente penalizzati dalla totale assenza di turisti. Erano loro infatti a riempire i locali soprattutto all’ora di pranzo, quando i plateatici diventavano una babele di lingue diverse, segno inequivocabile della vocazione internazionale che la nostra città ha saputo conquistarsi soprattutto negli ultimi anni. Stiamo lavorando perché i turisti possano tornare presto, a cominciare da quelli di prossimità, con iniziative e progetti per rilanciare i settori della cultura, degli spettacoli e del turismo stesso, a cui sono legate innumerevoli filiere economiche. Nel frattempo, cerchiamo di andare incontro ai nostri esercenti, per sostenerli il più possibile nella ripresa delle loro attività che, in questa delicata fase, hanno saputo organizzare con grande capacità d’impresa”.

Nuove aperture dei parchi

Dopo i 19 parchi giochi riaperti ufficialmente sabato scorso, altri potrebbero aprire i cancelli nei prossimi giorni, per le operazioni di sanificazione previste dal Dpcm il Comune può contare su Amia, Esercito e Vigili del Fuoco. A tal proposito, Federico Sboarina ha spiegato:

“A differenza di altre città o comuni che ancora non hanno riaperto i parchi a causa di vincoli imposti dal Governo veramente difficili da rispettare, noi abbiamo scelto di non penalizzare ulteriormente i nostri bambini e le loro famiglie. Da sabato scorso, grazie all’aiuto di Amia, Esercito e Vigili del Fuoco, che sanificano giornalmente le strutture adibite a gioco, siamo riusciti ad aprire più di un parco per ciascuna circoscrizione. Un servizio di cui si sentiva davvero la necessità, tanto che i parchi sono stati subito presi d’assalto. Ecco perché, grazie anche alla disponibilità di alcune associazioni, stiamo preparando l’apertura di nuove aree dedicate ai piccoli, uno sforzo non da poco per l’Amministrazione ma che riteniamo doveroso effettuare per la comunità”.