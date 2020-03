I negozi che consegnano la spesa a domicilio a Verona: Malga Vazzo

Sei un negozio che consegna la spesa a domicilio? Scrivici, faremo di tutto per mettere in evidenza (in forma del tutto gratuita) la tua attività. Prima Verona vuole creare un elenco online con il maggior numero di negozi a Verona e provincia che offrono questo tipo di servizio, naturalmente diviso per Comuni. Si tratta di un’iniziativa di carattere giornalistico completamente gratuita.

LA NOSTRA INIZIATIVA: I negozi che consegnano la spesa a domicilio a Verona e in provincia

Carne e formaggi con Malga Vazzo

Un servizio a domicilio della spesa, l’occasione ideale per poter ricevere i prodotti desiderati al proprio domicilio senza uscire. In questo periodo di emergenza, con le numerose restrizioni, riuscire a uscire per fare la spesa può essere difficile, per questo motivo sono numerosi i negozi, le attività che si sono mosse per venire incontro ai clienti. Un servizio utile e talvolta anche essenziale per tutte quelle persone che hanno delle difficoltà a spostarsi.

Inviateci pure all’indirizzo mail redazione@primadituttoverona.it il servizio che offrite e le vostre proposte.

Consegne in tutta Verona con Malga Vazzo

Malga Vazzo è situata in Via Vazzo, 1 a Velo Veronese. Ecco come funziona:

CHIAMA il numero 347 4759757 oppure 349 5398752 SPECIFICA i prodotti che desideri acquistare tra una vasta gamma di insaccati, carne, formaggi, latte e yogurt di malga RICEVI telefonicamente la conferma dei prodotti richiesti ATTENDI la spesa a casa

Consegne a domicilio a Verona

Le consegne verranno effettuate in giornata, ovviamente in base alla mole di lavoro

Per maggiori info visitare il sito e sui social

