Caso Bonus, Zaia conferma: “Nessuno dei 3 si ricandiderà, Forcolin si dimette da tutte le cariche”

E’ arrivata la conferma ufficiale, la partita è chiusa.

La partita è chiusa, nessuno si ricandiderà. Sono chiare anzi chiarissime le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia durante la conferenza stampa di oggi, giovedì 13 ottobre 2020 mentre parla della decisione che è stata presa circa la bufera dei tre consiglieri regionali che hanno fatto richiesta del Bonus Covid.

Il Governatore ha voluto spiegare per bene la vicenda, infastidito dal fatto che, secondo alcuni, la questione è emersa per caso. Zaia ha spiegato:

Zaia ha proseguito:

“Ho avuto dei giorni intensi, fin da subito ho spiegato loro che non ci sono i presupposti per la ricandidatura. Ho voluto affrontare il percorso con serenità, ho parlato con i 3 consiglieri tra lunedì e oggi, ognuno ha chiarito la propria posizione. E’ emerso che tutti e 3 hanno fatto domanda però solo a Forcolin va dato atto che non ha percepito alcun bonus, aveva fatto la richiesta ma servivano altre documentazioni che lui non ha consegnato quindi non ha percepito i 600 euro. Ripeto però, non c’è la caccia all’untore, sinceramente con loro ho avuto il Meeto che non ho visto fare però da altri”.