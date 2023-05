In Veneto sono 49 i Comuni che vanno al voto, ecco quelli sopra i 15mila abitanti: TREVISO, VICENZA, Adria, Bussolengo, Martellago, Piove di Sacco, San Donà di Piave, Sona, Vedelago, Villafranca di Verona.

Elezioni Villafranca di Verona 2023: Faccioli e Melotti sfidano il sindaco uscente Dall'Oca

Le Elezioni Amministrative 2023 si terranno il 14 e 15 maggio. Il turno di ballottaggio è fissato per il 28 e 29 maggio.

I comuni al voto

Bussolengo (20.663), sindaco uscente: Roberto Brizzi - Coalizione: Alleanza per Bussolengo, Bussolengo al Centro, Siamo Bussolengo, Valore a Bussolengo Castel d'Azzano (12.053), sindaco uscente: Antonello Panuccio - Coalizione:Lega - Civica Ferrara di Monte Baldo (259) Lazise (6.849), sindaco uscente: Luca Sebastiano - Coalizione: Libera Azione Civica 2.0 San Mauro di Saline (580), sindaco uscente: Italo Bonomi - Coalizione: Per San Mauro Sona (17.585), sindaco uscente: Gianluigi Mazzi - Coalizione: Giovani per Sona, Valore Famiglia, Per Sona al Centro Villafranca di Verona (33.044), sindaco uscente: Roberto Luca Dall'Oca - Coalizione: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Insieme SI Può, Villafranca Domani

Elezioni Villafranca di Verona: i candidati

Al voto nel comune: ecco quali sono i candidati in lizza per la poltrona di Villafranca di Verona

Candidato sindaco: Roberto Dall'Oca

Sostenuto da:

GIORGIA MELONI-FRATELLI D'ITALIA

FORZA ITALIA-BERLUSCONI PER VILLAFRANCA

INSIEME SI PUO' - DALL'OCA SINDACO

LEGA- LIGA VENETA-VILLAFRANCA

FUTURA-DALL'OCA SINDACO

Candidato sindaco: Mario Faccioli

Sostenuto da:

PROGETTO GIOVANI- FACCIOLI SINDACO

VILLAFRANCA ATTIVA-FACCIOLI SINDACO

TERRITORIO E FRAZIONI CON VILLAFRANCA-FACCIOLI SINDACO

NOI PER VOI- FACCIOLI SINDACO

CIVICA PER VLLAFRANCA- FACCIOLI SINDACO

Candidato sindaco: Matteo Melotti

Sostenuto da:

ALLEANZA DEMOCRATICA-PD-EUROPA VERDE- S! SINISTRA ITALIANA

CAMBIAMO VILLAFRANCA CON MELOTTI SINDACO

Elezioni amministrative: come si vota

Comuni fino a 15mila abitanti:

Nei Comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco. In ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Non è previsto il ballottaggio.

Comuni con oltre 15mila abitanti:

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

tracciare un solo segno sul rettangolo col nominativo di un candidato sindaco , senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;

, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto; tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste

tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco : in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;

: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata; esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

All’eventuale turno di ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

Quali documenti deve avere l'elettore per votare

Per poter votare, gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Qui di seguito gli altri documenti che si può presentare in caso non si avesse la carta d'identità:

La tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia , purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; La tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In mancanza di documento idoneo, il Ministero spiega:

"L’elettore può essere riconosciuto anche da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità; da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento; dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici".

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza:

"E' opportuno - dicono dal ministero dell'interno - che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle 7 alle 23".

Si vota anche nelle altre province venete. Qui, invece, l'elenco completo di tutti i comuni che andranno alle urne nel resto d'Italia.