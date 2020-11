Sci e impianti chiusi, Zaia: “La preoccupazione non è andare a sciare ma lavorare”

Ancora nessuna certezza sul prossimo Dpcm.

Durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 27 novembre 2020, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha voluto rispondere a tutti coloro che stanno commentando negativamente la richiesta di poter aprire gli impianti sciistici.

“Leggo fin troppi commenti dove viene detto che l’unica mia preoccupazione in questo momento di pandemia è quella di andare a sciare. Ebbene vorrei dire a queste persone che io non vado di certo a sciare ma il vero tema è la preoccupazione economica dei lavoratori. Se invoco il rispetto per i lavoratori degli ospedali e di coloro che curano i malati, non capisco perché i lavoratori della montagna invernale devono essere figli di un dio minore. Credo che, come presidente, sia giusto porre la questione”.