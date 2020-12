Zaia sente i sindaci dei capoluoghi, Sboarina: “Presto dalla Regione misure per contenere assembramenti”

Si è svolta oggi, lunedì 14 dicembre 2020 la videoconferenza fra i sette sindaci dei Comuni capoluogo del Veneto e il Governatore Zaia, in merito alla situazione assembramenti registrati ovunque nell’ultimo fine settimana.

Contenere gli affollamenti

Da parte del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia la necessità di sapere, direttamente dai sindaci, la situazione e le azioni messe in campo per contenere gli affollamenti nelle rispettive città. Per contenere il fenomeno, il Governatore si è riservato di decidere nei prossimi giorni le misure di un provvedimento unico per tutta la regione, in grado di rispondere alle esigenze illustrate dai sindaci.

Attivato il senso unico pedonale

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina ha puntualizzato:

“E stata una riunione importante perché sono emerse le singole esigenze di ogni città, di fronte a un problema che riguarda tutti. Il presidente Zaia ha ascoltato le nostre segnalazioni e si è riservato di prendere una decisione nei prossimi giorni, per avere misure univoche in tutta la regione. Il problema degli affollamenti nei centri cittadini e il collegato rischio di aumento dei contagi va gestito con strumenti mirati. Per quanto riguarda Verona ho ricordato come, nell’ultimo fine settimana, di fronte all’importante quantità di gente riversata in città, sia stato necessario limitarne l’afflusso nelle principali vie del centro con il senso unico pedonale, attivato sabato dalle ore 15 e domenica già da mezzogiorno”.

