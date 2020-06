Bimba muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Legnago

Una bimba di appena 9 mesi è morta meno di 24 ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale legnaghese.

Muore bimba di appena 9 mesi

Dramma per una famiglia di Bergantino: una bimba di 9 mesi è morta appena poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Ieri i genitori l’avevano portata al pronto soccorso dell’ospedale Mater Salutis di Legnago (Verona) ma la piccola era stata subito dimessa.

Bergantino in lutto

Oggi in tarda mattinata il Suem 118 è intervenuto dopo essere stato chiamato perché le condizioni della piccola si sono aggravate. Per la piccola non c’è stato nulla da fare perché poco dopo la bambina è morta.

Indagano i Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Castelmassa hanno avvertito la procura della Repubblica di Rovigo e sono subito scattati gli accertamenti sulle cause della morte. Su indicazione della Procura è stata sequestrata la cartella clinica del caso.