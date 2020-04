Concluso il primo trasporto di materiali sanificanti da parte dei Vigili del Fuoco

Si è concluso ieri, mercoledì 1 aprile il trasporto dei materiali sanificanti in Veneto.

Importante supporto dei Vigili del Fuoco

Era iniziato nella giornata di martedì 31 marzo 2020 ed è finito ieri il primo trasporto da parte dei Vigili del Fuoco di materiali sanificanti in Veneto. Nello specifico si tratta di una decisione presa in accordo con il Dipartimento di Protezione civile e i Vigili del Fuoco hanno effettuato le consegne anche nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Numerosi gli interventi

In questo periodo di difficoltà e di emergenza, i Vigili del Fuoco stanno svolgendo un importante lavoro aiuto, supporto e trasporto. Gli stessi hanno infatti reso noto che sono 571 le operazioni svolte in Italia per l’emergenza legata al Covid-19 e 170 nella sola Lombardia. Oltre al soccorso, l’impegno riguarda attività di protezione civile che vanno dall’igienizzazione di locali e di aree esterne, al trasporto di materiale sanitario urgente, al supporto alla popolazione.

