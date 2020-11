Covid Hotel: individuate tre strutture in Provincia di Verona

Identificati in tutto il Veneto.

Individuati i Covid Hotel

Nel totale in Veneto sono 16 i Covid Hotel che sono stati individuati dalla Regione e che sono stati inseriti nella lista inviata al commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri. Si tratta di quelle strutture che sono state pensate per poter accogliere accogliere le persone contagiate che però non hanno sintomi gravi ma che hanno delle difficoltà nel restare in isolamento domiciliare, sono dei ricoverati che non hanno più bisogno di assistenza ma non sono ancora in grado di poter tornare a casa.

Le tre strutture in provincia di Verona

Grazie ai bandi di manifestazione di interesse che sono stati pubblicati dall’Ulss 9 Scaligera, in provincia di Verona hanno risposto tre strutture. Nello specifico abbiamo l’Ark Hotel, 4 stelle, che è situato a Verona in viale dal Cero, a Villafranca ha accettato l’hotel Postumia di via Cavour mentre a San Giovanni Lupatoto ha risposto al bando l’hotel City.

