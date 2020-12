Focolaio alla casa di riposo di Villafranca: serve urgentemente personale

Una situazione sempre più pesante.

All’interno della casa di riposo Morelli Bugna di Villafranca si è verificato un focolaio da Coronavirus che ha colpito sia ospiti che operatori sanitari. In due settimane circa il contagio si è diffuso e le forze del personale sanitario si sono quasi dimezzate. Manuela Tomasi, presidente del centro servizi alla persona Morelli Bugna di Villafranca ha lanciato un appello anche sui social:

“Molti dei nostri collaboratori fanno turni massacranti e immensi sacrifici per non far mancare l’assistenza agli anziani. Non possono tuttavia reggere ad un tale ritmo e, se altri dovessero assentarsi, l’emergenza non sarebbe più gestibile”.