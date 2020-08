Gardaland Sea Life Aquarium riapre dal 13 agosto, 5mila creature marine vi aspettano VIDEO

Con l’avvicinarsi di Ferragosto riapre l’acquario tematizzato e da giovedì 13 agosto sarà possibile tornare a vivere una rinfrescante pausa alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e salate dell’intero pianeta.

Aumentata la capienza

La stagione 2020 di Gardaland prosegue e dopo i segnali positivi di crescita registrati nel primo mese e mezzo di apertura, il Parco ha avuto il nullaosta per aumentare la capienza massima giornaliera e, conseguentemente, ha deciso di aumentare la propria offerta con il prolungamento dell’orario di apertura e la disponibilità di ulteriori attrazioni. Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland ha spiegato:

“Di settimana in settimana stiamo registrando un aumento di circa il 20% di Visitatori e questo ci rende ottimisti anche per le previsioni di affluenza dei prossimi mesi”.

Fino al 13 settembre 2020 il Parco prolungherà ogni giorno l’orario di apertura, sarà aperto fino alle 22, cosicché gli ospiti potranno tornare a godere della tradizionale apertura serale, che permette di vivere le attrazioni by night immersi nella splendida cornice del Lago di Garda. Tutti i sabati alle ore 22, per concludere in bellezza la giornata nel Parco gli ospiti potranno anche assistere al nuovo ed emozionante spettacolo serale “We Are Gardaland”, una celebrazione della magia, dei sogni, della fantasia e dell’allegria che Gardaland vuole regalare. Nel mese di agosto, da domenica a venerdì il Parco sarà aperto fino alle 20.00. Dal 31 agosto al 13 settembre, la domenica fino alle 20.00 e dal lunedì al venerdì fino alle 19.

Riapre l’acquario amato da grandi e piccini

E’ ufficiale, dal 13 agosto 2020 riaprirà anche Gardaland Sea Life Aquarium, tornando ad offrire un’avventura alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e salate dell’intero pianeta, dal Lago di Garda fino alle profondità oceaniche. Le 40 vasche tematizzate totalmente a misura di bambino, con oblò e cupole che li faranno rimanere a bocca aperta permettono di ammirare da vicino oltre 5.000 straordinarie creature marine di 100 diverse specie.

Visita in sicurezza

Per una visita in sicurezza, anche presso l’Acquario saranno adottate le misure già previste nel Parco tra le quali ingresso contingentato, misurazione della temperatura prima di accedere alla struttura, obbligo di indossare la mascherina, distanziamento sociale, sanificazione continua degli spazi e invito ad utilizzare frequentemente il gel per la sanificazione delle mani. L’orario di apertura dell’Acquario, fino al 4 ottobre 2020, sarà dalle 14 alle 18; l’ingresso sarà possibile integrando il biglietto di accesso al Parco al costo di 5 euro oppure acquistando il biglietto presso le biglietterie del Sea Life al costo di 10 euro. Per gli abbonati (Supereasy, Premium, VIP) e possessori di Gardaland Club l’accesso all’Acquario è gratuito.

