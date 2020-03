Garden Floridea compie 20 anni,

Garden Floridea compie 20 anni, passione da tre generazioni

Il Garden Floridea compie 20 anni. Un’esperienza che parte da molto più lontano: il titolare Maurizio Piacenza appartiene infatti ad una famiglia che da tre generazioni si occupa di florovivaismo. Le prime serre furono costruite dai genitori di Maurizio Giovanni e Fleride De Carli conosciuta come “Lina”, in pieno centro cittadino nel 1952 dove vennero avviate anche la prima produzione e il primo punto vendita. Dieci anni dopo, queste stesse serre furono automatizzate grazie ad un allora sistema avveniristico, vantando il primato come unica nel suo genere in città. Nel 2000 il garden si trasferisce in via Gardesane ed ecco che, dopo un grande lavoro di restyling, Floridea si presenta come tutti oggi lo conosciamo: 4.500 metri quadri coperti, 1.500 metri quadri di vivaio ed un totale di 23mila metri quadrati. Vent’anni che lo hanno reso punto di riferimento del florovivaismo cittadino ed italiano. E’ noto che la regione Veneto sia una tra le regioni d’Italia leader nella produzione di piante ornamentali e questo deriva da un’antica tradizione di commercio e produzione risalente ai tempi della Repubblica di Venezia e degli stabilimenti florovivaistici patavini del XVIII secolo. Da allora, con alti e bassi, il settore si è radicato e diffuso sul territorio diventando una realtà economica consolidata.

Quattro lustri di attività

A Verona esistono diversi centri di giardinaggio ma Floridea negli anni ha cercato, riuscendoci, a distinguersi per qualità e competenza. “Abbiamo sempre voluto offrire ai nostri clienti un servizio puntuale e più accogliente possibile – ha raccontato Maurizio Piacenza – puntiamo ovviamente sulla qualità delle nostre piante senza mai sminuirla nemmeno abbassando i prezzi, perché riteniamo non sia una scelta vincente. Offriamo inoltre bellezza e un luogo in cui i nostri clienti possano stare bene, un ambiente rilassante dove un personale specializzato riesce a far fronte a qualsiasi richiesta”.

Quattro lustri di attività nel cuore della città dove, oltre a qualità e bellezza, esiste una produzione tutta “Home made”, fatta in casa. Perché Floridea dà priorità anche alla produzione delle sue piante e sceglie cosa creare e offrire al cliente anche in chiave di suggerimenti in base alle novità nel mondo del giardinaggio. Il florovivaismo italiano vanta una produzione che muove circa 2 miliardi e mezzo di euro e che, nel settore dell’export, a partire dal 2017 ha segnato un forte incremento. “Un settore in crescita. Lo dimostra anche il fatto che negli ultimi mesi come Associazione dei florovivaisti veneti abbiamo ricevuto numerose adesioni da parte di giovani imprenditori tra i 25 e i 30 anni – ha sottolineato il presidente Gianpaolo Girelli – realtà come quelle di Floridea rappresentano sicuramente un ottimo esempio di qualità. La nostra associazione oggi conta circa 160 aziende, provenienti non solo dalla provincia di Verona, ed ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di tutti supportandolo con un’attività di consulenza continua in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, energie rinnovabili e molto altro. L’obiettivo inoltre è quello di tutelare e far crescere ancora di più questo settore importante per l’economia locale e nazionale“.

Nicolò Zavarise, assessore con delega all’attività economiche del Comune di Verona ha affermato:

“Vent’anni, un risultato importante per il Garden Floridea, un primo traguardo che in realtà arriva da 50 anni di storia. Tre generazioni di impresa, lavoro, coraggio per il territorio. Un territorio, il nostro, che ha bisogno di imprenditori che possano avere fiducia nelle eccellenze e nelle potenzialità della nostra città. Un grande riconoscimento da parte di tutta l’Amministrazione comunale ad un lavoratore, un imprenditore che ha dato tanto a Verona e sicuramente ha investito tanto, vista la enorme riqualificazione di questa importante realtà commerciale che siamo sicuri continuerà a crescere. Tutti i nostri migliori auguri vanno a Maurizio Piacenza”.

