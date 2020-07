L’iniziativa di Melissa Satta permetterà a 116 ragazzi di diverse associazioni di andare a Gardaland

Nasce dalla sensibilità di Melissa Satta e dalla sua amicizia con Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation, un’iniziativa che garantirà a ragazzi appartenenti a diverse associazioni sostenute proprio dalla fondazione di trascorrere giornate di divertimento a Gardaland nel corso dell’estate.

Tre associazioni coinvolte

Grazie all’amicizia della showgirl con Gardaland, l’iniziativa è stata subito accolta da Merlin’s Magic Wand, la fondazione charity appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità. Proprio per questo, nel corso dell’estate, Gardaland ospiterà 116 ragazzi appartenenti a tre associazioni – il Piccolo Principe Onlus, il Villaggio SOS di Vicenza e l’associazione Atletica 2000 – sostenute da OTB Foundation. Un primo gruppo di ragazzi ha già visitato il Parco, divertendosi tra le attrazioni e apprezzando in particolar modo l’avventurosa Fuga da Atlantide; nel corso di questa settimana e del mese di agosto altri saranno i ragazzi che potranno vivere giornate di svago nel Parco.

Importante collaborazione

OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Amiri, Staff International, Brave Kid) è attiva da oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene organizzazioni focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio e difficoltà. Tra queste Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (Varese) e Villaggio SOS di Vicenza, entrambe case di accoglienza per bambini e adolescenti allontanati dalle proprie famiglie di origine, e l’associazione Atletica 2000 di Dueville (Vicenza), organizzazione che si impegna nell’integrazione di ragazzi diversamente abili attraverso l’attività sportiva. Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation ha spiegato:

“OTB Foundation da anni sostiene queste case famiglia collaborando con le splendide persone che vi lavorano quotidianamente. Si è deciso di donare delle giornate di svago e di spensieratezza ai bimbi e ai ragazzi di queste strutture. Ringraziamo Melissa per il suo grande cuore e lo staff del Parco di Gardaland per aver accolto i ragazzi”.

Donare allegria e divertimento

Questo progetto conferma la capacità di Gardaland di creare divertimento e aggregazione e la sensibilità di Merlin Entertainments nell’accogliere iniziative così importanti e ricche di contenuti. Aldo Maria Vigevani, amministratore Delegato di Gardaland ha concluso:

“Regalare allegria e divertimento è da sempre la mission di Gardaland, che si impegna per garantire che anche i meno fortunati possano vivere momenti di svago e spensieratezza tra le attrazioni del Parco. Siamo felici di poter accogliere questi ragazzi e di regalare loro momenti di grande gioia, sorrisi e attimi che conserveranno nei loro ricordi”

